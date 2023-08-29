Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıkların mevsim normallerin üzerine çıkacağı uyarısı sonrasında Sakarya Valiliği vatandaşları dikkatli olması hususunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarı sonrasında Sakarya Valiliği sosyal medyadan vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre, ilimizde hava sıcaklıklarının 8-10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası sebebiyle güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.