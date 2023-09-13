Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bocce sporcuları Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, Mersin’de düzenlenen Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

8-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, kadınlar kategorisi Röle branşında Türkiye üçüncüsü olurken, Tekler branşında İse Eda Öztürk ikinci olarakgümüş madalyanın sahibi oldu.