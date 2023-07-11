Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere 120 genç konuk oldu. Sakarya'nın güzelliklerini yakından görme şansı elde eden öğrenciler, doğayla da yakın temas kurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve çocuklara şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan şehir tanıtım gezileri düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Müdürlüğü tarafından organize edilen bu gezilerle, Sakarya'nın zengin kültürel mirası ve doğal alanları gençlerin ilgisine sunuluyor.

Son olarak,120 ortaokul öğrencisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin konuğu oldu. Gezi, İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başladı. Burada doğanın içinde yürüyüş yapan öğrenciler daha sonra şehrin kuzey bölgesindeki turistik noktaları ziyaret etme imkanı buldu.

Öğrencilerin kuzeyde ilk durağı Acarlar Longozu oldu. Kendine özgü yapısı ile Türkiye’nin en büyük tek parça halindeki longozu olan Acarlar’da doğanın tadını çıkaran öğrenciler, aynı zamanda bölgenin ekosistemi ve koruma çalışmaları hakkında bilgi edindi. Lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, ıhlamur, akasya, defne, kuşburnu, kedi otu gibi birbirinden farklı 21 çeşit bitkinin toprakla buluştuğu Sakarya Botanik Vadisi'ni ziyaret eden öğrenciler, vadinin keyfini çıkarırken bitki çeşitliliği hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler, şehir tanıtım gezisi sayesinde Sakarya'nın doğal güzelliklerini yakından görme şansı elde etti. Fotoğraf makineleriyle bol bol anı ölümsüzleştiren öğrenciler, bu deneyimi unutulmaz kıldı. Şehir tanıtım gezileri, gençlerin ve çocukların doğayla daha yakın temas kurmalarını teşvik ederken aynı zamanda Sakarya'nın turizm potansiyelini tanıtmayı hedefliyor.

Gelecek nesillerin doğaya olan ilgisini artırmak ve gençlerin, çocukların şehrin turistik değerlerini keşfetmelerini sağlamak için şehir tanıtım gezilerinin devam edeceği ifade edilerek, geziler sayesinde genç nesillerin Sakarya'nın zengin kültürel ve doğal mirasını keşfederek gelecekteki turizm elçileri haline gelecek.