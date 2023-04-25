Sakarya Büyükşehir Belediyesi, havaların iyileşmesiyle birlikte trafikte araç ve yaya güvenliği için yol çizgi ve boyama işlemlerine başladı. Ekipler Şehit İlhan Aras Caddesi, Karaman ve Millet Bahçesi bölgesinde işlemleri tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeni yapılan yollarda ve şehir genelinde yatay işaretleme çalışmaları ve bisiklet yolları renklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Havaların iyileşmesiyle birlikte yeni dönem çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, yaya geçişlerini güvenli hale getiriyor, caddeleri estetik bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda yeni dönem çalışmaları eş zamanlı olarak 3 farklı noktada başladı.

Ekipler Şehit İlhan Aras Caddesi, Karaman ve Millet Bahçesi bölgesinde işlemleri tamamladı. Trafikte güvenliği artıran, araçların düzen içinde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarının program dahilinde devam edeceği ifade edilerek, “Yaya geçidi, bordür, park yeri alanlarını yenilemek için çizgi ve boyama işlemlerimize başladık. Şehrimizin her köşesine gidecek, yenileme işlemlerini gerçekleştireceğiz” denildi.