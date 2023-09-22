Ankara’da özel halk otobüsü şoförlerinin 65 yaş üzeri vatandaşları otobüslere almaması hususunda yaşanan tartışmalar devam ederken Sakarya’da yaşlı kesimde parası olmayanda bu otobüsleri ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor.

Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimleri, maliyetlerin artması ve akaryakıt zamları sebebiyle Ankara’da öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan vatandaşları otobüslerinde taşımama kararı aldı. Yaşanan olay tepki ve tartışmalara konu olurken Sakarya’da Özel Halk Otobüsleri’nde kartı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar hatta parası olmayan insanlar bu araçları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Hususa ilişkin olarak Özel Halk Otobüsü şoförü Hasan Aydemir, Ankara’da yaşanan durumu kınadığını Sakarya’da yaşlılara hürmet edildiğini ve parası olmayan insanları dahi gideceklere yere kadar bıraktıklarını söyledi.

“Sakarya’da başımıza gelmedi”

Sakarya’da şoförlerin saygılı olduğunu aktaran 65 yaş üstü vatandaş Nurcan Toy, “Vallahi ben kınıyorum otobüsten atmalarını. Neden atılsın? Bugün onaysa yarın da gençlere. Sakarya’da başımıza gelmedi ama bu duruma ben çok üzüldüm. Böyle bir şey yaşlılara neden yapılıyor? Yaşlı bir kadının otobüsten atılması hiç hoş değil. Anne ve babanızı düşünün yarın onların başına gelse nasıl tepki verecekler? Sakarya’da bizim otobüslerde rahat, hepsi birbirine saygılı ve böyle bir şey görmedik” dedi.

“Normal bir vatandaşın da parası olmazsa biz gideceği yere kadar götürüyoruz”

Yaşlılara devletin bir hak verdiğini belirten Özel Halk Otobüsü şoförü Hasan Aydemir, “Sakarya’da böyle bir durum yaşanmaz bizim şehrimizi herkes bilir. 65 yaş üstü kartı olduğu müddetçe biz parasını da almayız hatta parası olmayan yolcudan da para istemeyiz. Şu an bir sıkıntımız yok 65 yaş üstü vatandaşlarla. Normal bir vatandaşın da parası olmazsa biz gideceği yere kadar götürüyoruz bizim için sıkıntı yok. Ankara’daki meslek taşımı kınıyorum o da bir vatandaş ve devlet ona bir hak tanımış, taşımak zorundayız. Bunlar bizim halkımız yapacak bir şeyimiz yok yarın bir gün biz de aynı duruma düşeceğiz” diye konuştu.