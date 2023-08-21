Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri, yaz döneminin tadı, tuzu oluyor. Bu hafta sonu çocuklar, Açık Hava Sahnesi’nde şarkılar, masallar, karagöz-hacivat oyunları ve çocuk animasyonlarıyla eğlence dolu 2 gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminin en keyifli etkinliklerini Sakarya Millet Bahçesi’nde düzenliyor. Burada oluşturulan dev sahnede Büyükşehir Açık Hava Etkinlikleri, birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu da eğlenceyle, bilgiyle, aktiviteyle geçti. Sakaryalı aileler ve çocuklar cumartesi ve pazar günü birbirinden renkli etkinlikler için Sakarya Millet Bahçesi’ne akın etti.

Minikler, iki günde 3 farklı aktiviteyle moral buldu.Cumartesi günü şan öğretmeni hikâye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız’ın sunumuyla“Çocuklarla Şarkılı Masallar”etkinliği gerçekleştirildi ve sahne dolup taştı. Daha sonra ise “Pasaklı Karagöz” etkinliğinde tiyatrocu Seçkin Bayramoğlu çocuklara eğlence dolu bir performans sundu. Pazar günü ise çocuklar “Ratatuy” isimli animasyon filmi izledi. Film saatinde etkinlik alanı tıklım-tıklım doldu.