Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda şehirde görev yapan basın mensuplarıyla buluşurken, basın olgusunun önemini haberler sayesinde karşılık bulan ‘Sakarya’da bisiklet kiralama’ ve ‘Endüstriyel kenevir gerçeğinin anlaşılması’ örnekleriyle anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla şehirdeki basın emekçileri, temsilciler, genel yayın yönetmenleri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Remzi Adıyaman ile internet medyası, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve çalışanları katıldı.

Başkan Yüce, yemekte tüm basın mensuplarıyla görüşerek her biriyle sohbet etti. Gazetecilik, muhabirlik ve haber yayıncılığının Türkiye’de ve dünyada değişmez bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Yüce, toplumu en doğru şekilde bilgilendirmenin kutsal bir görev olduğunu ifade ederek 24 Temmuz Bayramı’nı kutladı.

Büyükşehir olarak insan hayatını kolaylaştıracak ve şehri dünya standartlarına taşıyacak projeler hayata geçirdiklerini ve bu çalışmaları gazeteciler sayesinde topluma ulaştırdıklarını söyleyen Yüce, son dönemde vatandaşlar arasında çok yaygınlaşan ‘kiralık bisikletin yükseliş sürecini’ ve ‘bilimsel açıdan endüstriyel kenevir gerçeği’konusunu örnek vererek “Bunlar sizin sayenizde anlaşıldı ve her konuda var olan tüm gerçek dışı algılar sizin sayenizde yıkıldı” diye konuştu.

Basın ve yerel yönetim ortaklığıyla asılsız algıların da ortadan kolayca kaldırıldığını anlatan Başkan Yüce, toplantıya katılan basın mensuplarına 24 Temmuz’a özel hediyeler takdim etti.