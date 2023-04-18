Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramının ilk günü tüm seferlerin sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz olacağını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamalar vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Bayramlarda vatandaşların işini kolaylaştıracak hizmetler sunan ve huzurlu günler geçirebilecekleri ortamı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, bayramın ilk günü de ulaşım hizmetini ücretsiz bir şekilde sunacak. Toplu taşıma kullanan binlerce vatandaş, bayramın ilk günü seyahatlerini ücretsiz olarak yapacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, onlara destek vermeye devam ediyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımızın bir arada, dostça bir bayram geçirmesi için günlük hayatı kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Bayramın ilk günü ulaşım hizmetini ücretsiz sunma kararı alınmıştır. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dileriz” denildi.