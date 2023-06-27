Sakarya’da bir bayram geleneği daha gerçekleşti ve Kurban Bayramı’nın arifesinde şehir protokolü Ormanpark’ta bayramlaştı. Başkan Yüce, ev sahibi olduğu bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlarla kucaklaşarak, huzur dolu bir bayram için güzel dileklerini paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da bir bayram geleneği daha devam etti. Şehir protokolü, Kurban Bayramı’nın arifesinde şehrin buluşma noktası Ormanpark’ta bir araya geldi. Sakarya Valiliği ile ortak organize edilen “Şehir Bayramlaşması” törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ev sahipliği yaptı. Yüce ile birlikte tüm protokol üyeleri ve vatandaşlar bu törende kucaklaştı, en güzel bayram dileklerini ifade ederek hasbihal etti.

Yoğun katılım

Törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Ali İnci, eski dönem milletvekili Şaban Dişli, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte belediye başkanları, emniyet müdürleri, baro, garnizon komutanlığı, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yaralarımızı birlikte iyileştireceğiz”

Protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek sarılarak bayramlarını tebrik eden Yüce, törende yaptığı konuşmada kardeşlik, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Kurban Bayramı’nın paylaşmakla, aynı çatı altında buluşmakla anlam kazandığını belirterek, “İslam kardeşleri olarak biz, bütün yaralarımızı sarılarak iyileştireceğiz” vurgusu yaptı. Yüce, bayramın tüm memlekete ve İslam coğrafyasına huzur ve esenlik getirmesini diledi.

“Her şey paylaştıkça güzel”

Başkan Yüce, “Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha kavuşturan rabbimize şükürler olsun. Bu bayramlar yüce Allah’ın bizlere bir ikramıdır. Bayram küsleri barıştırır, ayrılıkları sonlandırır, bize kardeş olduğumuzu hatırlatır. Biz de bu özel günlerde hissederiz aile, akraba ve dost bağlarının kuvvetini. Bizim inancımızın temelinde miras bırakılan ensar anlayışı var. Olan, olmayana verir ve zorluklar birlik içinde aşılır. Çünkü her şey paylaştıkça güzel, sevgi de, emekte, yemekte. Yaralarımızı sarılarak iyileştirdiğimiz ve sevgi çatısı altında, kardeşçe paylaşarak bütünleştiğimiz bir bayram olsun. Bayram hepimize huzur ve esenlikler getirsin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.