Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çekicinin üstünde taşınan ve yan yatan motosikleti tutmak isteyen yunus polisi, çekicinin dorsesinden düşerek yaralandı.
Yazlık Caddesi üzerinde meydana gelen ilginç kazada, çekicinin üstünde taşınan polis motosikleti yan yattı, motosikleti tutmak isteyen polis memuru ise dengesini kaybederek çekiciden düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru ilk müdahale sonrasında Serdivan İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha