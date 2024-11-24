Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde sürüyor. Akyazı Kaymakamlığı, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “ilçemizdeki taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilerimiz için olumsuz hava şartları sebebiyle 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.