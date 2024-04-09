Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca Büyükşehir Belediye otobüslerinin ücretsiz olarak hizmet sunacağını açıkladı. Ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bayram boyunca seferlerin devam edeceği ifade edilerek, tüm vatandaşların bayramı tebrik edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayramda yanındayız. Bayram boyunca seferlerimiz ücretsiz olarak yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sahada olacak ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Büyükşehir olarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyoruz” denildi.