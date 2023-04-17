Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgelerinden biri haline gelen Çark Deresi’nde rutin temizlik çalışmalarını sıklıkla sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesi dere yatağının kenar kısmında çalışan ekipler,8 kilometrelik alanda uzayan otları temizleyerek haşere oluşumunun ve kötü görünümün önüne geçecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi’nin içerisinde ve çevresinde sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarını özellikle bahar aylarının gelmesi nedeniyle sıklıkla yapmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde dere yatağının başlangıç noktası olan Yazlık bölgesinde çalışmalarını başlatan ekipler, Beşköprü Mahallesi’ne kadar olan kısımda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Toplam 8 kilometrelik bir alanda çalışan ekipler, derenin estetik görünümünün Sakarya’ya yakışır bir hale gelmesi ve yaz aylarının yaklaşması ile vatandaşların zaman geçireceği alanların güzelleşmesi için çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar.

Çalışmalarla ilgili kurumdan yapılan açıklamada ise, “Sakarya’nın simgesi haline gelen Çark Deresi’nin içini ve etrafını temiz tutmak bizlerin görevi olduğu gibi vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biri. Bizler çalışmalarımızı özellikle yaz aylarının yaklaşması ile daha sık hale getirdik. Vatandaşlarımızdan da bu konuda sağduyulu olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.