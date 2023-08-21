Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Erenler Çaybaşı Yeniköy’deki 5 bin metrelik alanda geniş ve güvenli, yepyeni kaldırımlar inşa ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde mahallelerin sembol olmuş noktalarını yepyeni bir yüze kavuşturuyor. Yol yenileme, trafik uygulamalarının yoğun şekilde devam ettiği şehirde, vatandaşların kullandığı kaldırımlar da sil baştan yenileniyor. Fen İşleri Dairesi’nin çalışması kapsamında Çaybaşı Yeniköy’de yoğun mesai harcayan ekipler, yeni kaldırımlar inşa ediyor.

Kırmızı desenli kaldırımlar, mevcut kaldırımlardan daha geniş ve güvenli şekilde uygulanıyor. Süratle başlayan işlemler kapsamında mahalledeki 5 bin metrelik kaldırım alanı yepyeni bir yüzle hizmete alınacak. Bu çalışmayla birlikte bölgedeki vatandaşlar geniş ve rahat bir yaya yolculuğu yapabilecek. Gündüz-gece sokakta mesaiye devam eden ekipler, çalışmayı en kısa sürede tamamlamak için çaba harcıyor.

Mahalle Muhtarı Abdullah Dere “Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz hizmetin gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son zamanlarda yapmış olduğumuz taleplere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem Yüce tarafından anında dönüş sağlanarak hizmetlerin devam etmesi bizi çok memnun etti. Başta yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere mahalle halkımızdan, duyduğu memnuniyet ile olumlu dönüşler alıyoruz. Başkanımız köyümüze büyük destek verdi ve vermeyede devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha güçlü ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşması, Sakarya’nın ulaşımda çağ atlaması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada, gündüz-gece mesai harcıyor. Kaldırımların, yolların, tüm ulaşım arterlerinin güvenli ve konforlu bir şekilde yenilenmesi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni ve estetik kaldırım uygulamamız Çaybaşı Yeniköy bölgemize hayırlı olsun” denildi.