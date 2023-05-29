Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 3-4 Haziran’da gerçekleştireceği BMX Supercross Dünya Kupası yarışları çerçevesinde ünlü şarkıcılar Cengiz Kurtoğlu ve Murat Kekilli Bike FEST’te sahne alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyada bisikletin merkezi olduğunu gerçekleştirdiği dev organizasyonlarla tescilliyor. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışları BMX, MTB ve Tour Of’a Sakarya Bike Fest adı altında ev sahipliği yapan Büyükşehir, son olarak dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı olan supercross dünya yarışına imza atacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla Sakarya Bike Fest BMX ilk yarışlarından sonra iki güzel konser organize edildi. Türkiye’nin önemli sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu ve Murat Kekilli Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yarışların yapıldığı günün akşamında konser verecek.

Açıklanan takvime göre dünya kupası yarışlarının start alacağı 2 Haziran saat 20.30’da Murat Kekilli, 3 Haziran saat 20.30’da ise Cengiz Kurtoğlu sahne alacak. Konserler ücretsiz olacak ve tüm Sakarya, dev bir tribün alanına sahip vadide doyasıya eğlenecek. Tüm Sakarya’ya çağrı yapan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mızın güzel insanlarını şarkıları hep bir ağızdan söylemek ve bu heyecanı paylaşmak için Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Vadisi’ne davet ediyorum. Önce yarışlarda, sonra konserlerde buluşalım” diyerek çağrı yaptı.