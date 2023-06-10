Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cip ile çarpışan panelvan devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (45) idaresindeki 54 AEN 296 plakalı cip ile cadde üzerinde manevra yaptığı esnada Sapanca yönüne gitmekte olan K.G. kontrolündeki 54 D 4663 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile panelvan yol kenarına devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan panelvan sürücüsü K.G. ile araçta yolcu olarak bulunan V.Y. isimli 2 kişi bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.