Sakarya SGM’de yan flüt ile müziğin dünyasını keşfe çıkan öğrenciler, temel müzik eğitimi, kulak eğitimi, entonasyon ve nota çalışmaları, piyano eşlik çalışmaları, repertuar çalışmaları ve çok sesli müzik çalışmalarına katılıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 20 farklı branşta eğitimler devam ediyor.

Çocukların yeteneklerini keşfettiği, farklı alanlarda eğitimler aldığı SGM’debranşlar arasında yan flüt dersleri de yer alıyor.

Şehirde yaygın şekilde tercih edilmeyen yan flüt eğitimleri SGM’de öğrencilere ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Dersler kapsamında temel müzik eğitimi, kulak eğitimi, entonasyon ve nota çalışmaları, piyano eşlik çalışmaları, repertuar çalışmaları ve çok sesli müzik çalışmaları yapılıyor. Minik müzisyenler yan flüt çalışmalarını ilgiyle takip ediyor.