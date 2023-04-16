Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın en çok hissedildiği zamanda, Türkiye’nin enerji seferberliğine Sakarya Büyükşehir Belediyesi güneşten aldığı enerji ile katkı sağlayacak. Başkan Yüce, 55 bin metrekare alanda 14 bin panelin kurulum işleminde sona geldiklerini, test aşamalarının da başladığını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman’da 55 bin metrekare alan da kurulum işlemleri devam eden güneş enerji santrali projesinde gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 megawatt kurulu güce sahip olacak 14 bin güneş panelinin montajında sona yaklaştıklarını ifade eden Başkan Yüce, test aşamalarının da başladığını duyurdu. SASKİmarifetiyle yürütülen ve test aşamalarına başlanan Karaman GES projesi sonlandığında yılda minimum 4 bin hanenin elektriğine denk gelecek şekilde elektrik üretilecek.

“ÜRETİMİN HER ALANINDA SAKARYA VAR”

Hayata geçirdiği projelerle hem Sakarya’nın hem de Türkiye’nin geleceğine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Yüce, belediyeciliğin temelinde vatandaşa hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmayan, ülkesi ve milleti için durmadan, yorulmadan çalışan anlayışın mensupları olduğuna dikkati çekti. Sakarya'nın ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturuyor ve hayata geçirdikleri projeler ile Sakarya’yı geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını belirten Başkan Ycüe, üretimin her alanında var olduklarını belirterek, "Tarımsal, sanayi ve enerji üretimleri gibi birçok farklı alanda öncü işlere imza attık. ‘Üreten Şehir Sakarya’ derken şehrimizi her alanda kendi kendine yetebilen bir hale getirdik” diye konuştu.

“KARAMAN GES PROJESİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TAMAMLANACAK”

Başkan Yüce, “Enerji alanında çok kıymetli eserleri Sakarya’ya kazandırmaya devam ediyoruz. Sadece güneşten değil aynı zamanda suyun gücünü de kullanarak inşallah yakın zamanda saha çalışmalarını başlatacağımız Darıçayırıprojemiz ile de Sakarya’ya hem yeni bir su kaynağı hem de yeni bir enerji kaynağı kazandıracağız. Doğanın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirirken yatırımlarımızı yine doğaya yapıyoruz. Karaman GES Projemiz ile Sakarya’nın enerjisine 14 bin panel sayesinde güneşten katkı sağlayacağız. En başından beri her anını yakından takip ettiğim projemizi inşallah önümüzdeki aylarda tamamlayacağız. Enerjiden elde ettiğimiz tasarruf sayesinde de Sakarya’mızı yeni projelerle buluşturacağız” dedi.