Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentsel dönüşüm için önemli bir adım olan konut yapımıyla ilgili müjdeyi mecliste paylaştı. Başkan Yüce, ilk etapta inşa edilecek 240 konuttan 150 tanesini yakında uygun ödeme şartlarıyla satışa sunacaklarını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm için ilk somut adımını KONUT A.Ş ile attı. Şehirde güçlü yapıların inşası, düzenli yerleşim bölgelerin oluşturulması ve konut arzı sorununu çözmek amacıyla Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla kurulan ve meclis onayıyla faaliyete alınan projede ilk aksiyon alınıyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği detayları açıklayan Başkan Ekrem Yüce, güzel haberi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda verdi. KONUT A.Ş’nin ilk konut projesinin Korucuk Park civarında başlayacağını ve 240 adet konuttan oluşacağını ifade etti. Yüce, Sakarya’da düzenli ve depreme dayanıklı yaşam alanları inşa ederek dönüşüm için güçlü bir adım attıklarına vurgu yaptı.

%25 PEŞİN, 120 AY VADEYLE, İNDİRİM

Ayrıca bu konutların 150’sinin yakında uygun şartlarda satışa sunulacağı müjdesini veren Başkan Yüce, ödeme konusunda ise %25 peşin 120 ay vade, 4 adet ara ödeme, peşin ödemelerde indirim gibi imkanların sunulacağını söyledi. 240 konutun yarısının brüt 110 metrekare olacak şekilde 2+1 ve diğer yarısının ise brüt 140 metrekare olacak şekilde 3+1 olarak inşa edileceği ifade edildi.

Çalışmanın detaylarını anlatan Başkan Yüce, “İlk projemize nasipse başlıyoruz. Korucuk’ta 240 adet konut inşa edeceğiz. 150’sini hemen satışa hazırlayıp 90 tanesini ise maliyetler için değerlendireceğiz. Konutlarımızın yarısı 3+1 ve yarısı da 2+1 olacak. Brüt 140 ve 110 metrekare şeklinde olacaklar. TOKİ mantığıyla ilerleyeceğiz. İlk düşüncemize göre satışta %25 peşin ödenme ve 120 ay vade imkânı, 4 ara ödeme, toplu ödemede indirim şeklinde imkanlar sunacağız. Bu ev sahibi olmayı düşünen tüm hemşerilerimiz için önemli bir fırsat olacak. Talebe göre satış yapacağız. Talep fazla olursa noter huzurunda kura çekimiyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. Ön kayıtlarımız belirteceğimiz tarihlerde alınmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

Yüce, Sakarya’da düzenli ve depreme dayanıklı yerleşim alanlarının inşası için örnek bir çalışma yürüttüklerini kaydederek şöyle dedi: “İnşaat sektöründe görev yapan arkadaşlarımız var ve onların görüşlerini alıyoruz. Sistemin son aşamasına gelmiş olduk. Günü belirleyip erken tarihte satışları gerçekleştireceğiz. Bu proje bir başlangıç olacak ve artarak devam edecek. Sakarya’daki konut arzına bir nebze de olsun çözüm olmak istiyoruz. Ayrıca bu adım kentsel dönüşüm için önemli bir örnek olacak. Düzenli yerleşim bölgelerinde, depreme dayanıklı yerleşim alanları oluşturarak Sakarya’mızı geleceğine güvence olmak arzumuzdur”