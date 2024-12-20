Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl Mahallesi'ne 800 metre uzunluğunda yeni bir kanalizasyon hattı inşa ediyor. Bu hattın devreye girmesiyle, evsel atık sular doğaya karışmadan güvenle arıtma tesislerine yönlendirilecek. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi doğrultusunda, arıtılan atık sular doğaya geri kazandırılacak.

Doğaya duyarlı, güçlü altyapı

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Göl Mahallesi’nde başlattığımız 800 metrelik yeni atıksu hattı projesiyle bölgenin artan nüfusu için mevcut altyapının kapasitesini artırıyoruz.Çalışmaların tamamlanmasıyla birliktesadece bölgenin mevcut ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki nüfus artışlarına da hazırlıklı olacağız.Doğaya duyarlı, modern ve güvenilir hizmet anlayışımızla Sakarya’nın her köşesinde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.