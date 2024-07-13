Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki gün önce de aynı ilçede kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç hayatını kaybetmişti.

Kavga, Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Efe (24), B.K.G. (24), C.C.D. (22) ve Okan Ç. (22) isimli dört arkadaş ile R.A. (40) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga esnasında R.A. tarafından göğsünden bıçaklanan Yunus Efe kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Efe, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Efe’yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G., C.C.D. ve Okan Ç. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iki gün önce yine Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı ileri süren kavgada iki grup birbirine girmişti. 2’si kız toplam 7 kişinin karıştığı kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetmişti.