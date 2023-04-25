Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal alanlarda başlatılan sıkıştırılmış beton yol çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Akyazı Ballıkaya, Hanyatak ve TaşburunMahallesi’ndeki 26 bin 500 metrelik beton yol imalatını tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova, Taraklı, Geyve ve Kocaali ilçelerinde memnuniyetle karşılanan beton yol çalışmalarına Akyazı’da devam ediyor.Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, Akyazı kırsalında beton yol konforuna ulaştırdıkları Ballıkaya, Hanyatakve TaşburunMahallesi’nden sonra çalışmalarını TaşyatakMahallesi’nde devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle yürütülen çalışmalarda Ballıkaya, Hanyatak ve TaşburunMahallesi’nde 26 bin 500 metrelik güzergâhı beton yola kavuşturan ekipler, toplamda 19 bin metreküp betonun imalatını gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.Taşyatak’taki9 bin metrelik güzergâhta çalışmalar tamamlandığı zaman toplamda 27 bin 500 metreküp beton yol hizmete alınmış olacak.

DAYANIKLI VE YERLİ ÜRETİM

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Akyazı ilçemizde başlattığımız sıkıştırılmış beton yol çalışmalarıyla eskimiş yollarımızı modern ve güvenli bir hale getiriyoruz. Geçtiğimiz senelerde beton yol uyguladığımız ilçelerden olumlu geri dönüşler aldık ve çalışmalarımızı Akyazı kırsalına uygulamaya başladık. Ballıkaya, Hanyatak ve TaşburunMahallesi’ndeki 26 bin 500 metrelik grup yolunu 19 bin metreküp beton imal ederek çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz şuanda Taşyatak mahallesindeki 9 bin metrelik güzergâhta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Planlanan program dâhilinde bölge halkımızın kullanımına sunacağımız milli kaynaklarla üretilen, uzun ömürlü sıkıştırılmış beton yolun bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.