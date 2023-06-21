Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurum bünyesinde görev yapan güvenlik görevlileri ve zabıta personellerine beden dili ve etkili iletişim alanında eğitimler verildi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belli periyodlarda gerçekleştirilen kurum içi eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programında, kurum bünyesinde görev yapan güvenlik görevlileri ve zabıta personellerine, beden dili ve etkili iletişim alanında eğitimler verildi. Alanında uzman eğitmen tarafından verilen eğitimlerde, iletişimin sosyal hayattaki yeri ve önemi başta olmak üzere, doğru ve sağlıklı iletişimin önündeki engellerin neler olduğu ve bu engelleri aşılması noktasında paylaşımlar yapıldı.

Eğitimlerde bireyin kendini doğru ifade ettiğinde, karşısındaki bireyin duygularını anladığımızı ona hissettirdiğinde iletişimin daha sağlıklı hale geldiği belirtildi.

Öfke ve stres yönetiminin doğru yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Eğitmen Dr. Seval Ürkmez, "Son olarak öfke ve stres yönetimine değinerek, öfke ve stresin doğal ve insani bir durum olduğunu kabul edip öfke/stresi doğru yönetebilmek için neler yapmamız gerektiğini çeşitli örneklerle çalıştık.Öfkeyi kontrol altına almadan önce bizi öfkelendiren durumların neler olduğunu tespit etmeliyiz. Ayrıca, daha az öfkelenmek için günlük yaşantımızda dikkat etmemiz gereken önemli unsurlar bulunmaktadır. Örneğin güne kahvaltıyla başlamanın insan vücudunda mutluluk hormonunu arttırdığını ve bizlerin daha kaliteli bir yaşam kurmamıza zemin hazırladığı birçok uzman tarafından dile getiriliyor. Bunun yanı sıra, hobi edinmek, spor/yürüyüş yapmak, düzenli uyumak, yeterince su içmek daha az öfkelenmemize yardımcı oluyor.Bunun yanı sıra öfke anında sakin kalabilmek için özellikle doğru nefes almanın önemini, doğru (diyafram nefesi) nefesin nasıl alınacağı ve bunu başardığımızda hayatımızda nelerin değişebileceğini de konuştuk" diye konuştu.