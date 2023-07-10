Makamında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı merhum Fevzi Kılıç’ın ismi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla Evliya Çelebi Caddesi’ne verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Erenler Belediye Başkanı merhum Fevzi Kılıç’ın adı Evliya Çelebi Caddesi’nde yaşatılacak.

Makamında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merhum Kılıç’ın adının caddeye verilmesini kapsayan karar oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyelerine vefaları ve katkıları için teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, merhum Kılıç’a bir kez daha rahmet diledi.

Merhum Başkan Fevzi Kılıç’ı anarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimiz için yıllardır hizmet makamında olan, birlikte omuz omuza çalıştığımız dava ve yol arkadaşımız Fevzi kardeşimize Rabbim’den rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.Erenler Evliya Çelebi Caddesi’nde, meclisimizde aldığımız karar ile merhum Fevzi kardeşimizin ismini yaşatacağız. Gösterdikleri vefa ve katkıları için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.