Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kardeşlik ayı Ramazan boyunca iftar sonrası Kitap Sokağı’nda gerçekleştirdiği etkililikleri 3 güzel programla sonlandırdı. Sakarya’da bir gelenek haline gelen Kitap Sokağı, bu yıl da Ramazan ayında da Sakaryalıların uğrak noktası oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sonrası düzenlediği, Ramazan ruhuna uygun tasavvuf musikisi dinletileri, sohbet, tiyatro gösterimleri, meddah ve gölge oyunlarıyla eski Ramazanları aratmayan dolu dolu bir ay geçirmelerini sağladı.Bir ay boyunca tasavvuf müziği konserleri, mehteran gösterileri, çocuklar için eğlenceli oyunların sahne aldığı Ramazan etkinlikleri 3 güzel programla sona erdi.

Vatandaşlar Mehteran gösterisine büyük ilgi gösterirken o anları kaydetmeyi de ihmal etmediler.

Tasavvuf musikisinin tanınmış isimlerinden sanatçı Ahmet Gencer sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri icra eden Gencer’e toplanan kalabalık zaman zaman eşlik etti.Büyükşehir buluşmalarıyla güzelleşen Ramazan ayı Pazar akşamı düzenlenen meddah hikayesive sonrasında oynanan gölge oyunu ile sona erdi. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun sahnelediği Hacivat Karagöz oyununa miniklerin ilgisi yoğun oldu.