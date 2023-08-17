Sakaryalılar, 17 Ağustos 1999’un 24’üncü yıldönümünde deprem şehitlerini her yıl olduğu gibi Demokrasi Meydanı’nda dualarla andı. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde duaların gözyaşlarıyla birleştiği gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.SAKARYA (İGFA) - 17 Ağustos 1999, saatler 03.02’yi gösterdiğinde Marmara tarihte eşi benzeri olmayan bir acıyla karşı karşıya kalmış, binlerce vatandaşın şehadete yürüdüğü gece, birçok şehirle birlikte Sakarya da ağır yıkıma uğramıştı.

Yeniden ayağa kalkmasının zor olduğu ifade edilen şehir, 24 yılda küllerinden doğdu ve yeniden inşa edildi.

Acının 24’üncü yıldönümünde dualar yine Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. O günü yüreğinde hala ilk günkü gibi hisseden vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin anma programında dualara eşlik etti. Dualar, Kur’an tilavetleri ve o geceye dair video gösterimleri gözyaşlarıyla birleşti.

Programda “kentsel dönüşüm” vurgusu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehirde imar ve yapı stoğu anlamında gerekli adımların atıldığını ve artık tek ihtiyacın kapsamlı bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Depremin değil, binaların öldürdüğüne dikkat çeken Başkan Yüce, Sakarya’da KONUT A.Ş ve diğer tüm etüt çalışmalarıyla tarihi adımı attıklarını ifade etti ve, “Sadece yara sarmıyor, yara almamak için çalışıyoruz. KONUT A.Ş düzenli yerleşim alanlarının kurulması için tarihi bir adımdır” dedi.

Başkan Yüce, Sakarya’da yapı envanteri üzerindeki çalışmaları anlatırken, “Biliyorsunuz ki öldüren aslında deprem değil, binalar. Bu şiarla bizler sadece yaralarımızı sarmıyoruz, yara almamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orta hasarlı yapılarda kat alımı, güçlendirme, zemin iyileştirme gibi uygulamalara gidildi. Ağır hasarlı binalar yıkıldı. Binalara verilen ruhsatlarda zemin etütleri ve raporlamaları şart koşuldu” diye konuştu.

Yatay mimariyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Bakşan Yüce, kentsel dönüşüm için atılan tarihi adımdan bahsetti.

Başkan Yüce, kurulan KONUT A.Ş sayesinde güvenli yapılar üretip düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulacağını söyleyerek, “Sakarya’mızda tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan Konut A.Ş. projemiz; şehrimizdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü bir başlangıç olmasının yanı sıra yatay mimari ve düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına tarihi bir adımdır.Projemiz; Sakarya’mızın zemin açısından sağlam olan bölgelerinden Karaman, Camili ve Korucuk’taki belediye arazilerinde yapılacak olup en uygun şartlarla ürettiğimiz konutlara uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla sahip olunacaktır.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Saatler 03.02’yi gösterdiğinde dualar hep birlikte deprem şehitleri için edildi.

17 Ağustos gecesi bu yıl da hüzün dolu anlara sahne oldu.

Vatandaşlarla Türkiye’nin tarihine acı olarak yazılan o geceye dair hatıraları konuşan Başkan Yüce, kayıplar için yeniden başsağlığı diledi.