Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada Y.E. idaresindeki hafif ticari araç ile O.B. idaresindeki soda taşıyan 41 APP 594 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.