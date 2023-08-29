Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini daha güvenli hale getirmek, sürücülerin, yayaların ve toplu taşıma kullanıcılarının rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, trafik güvenliği artırıcı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaya önceliğine dikkat çekmek, trafik güvenliğini artırmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Saha ekiplerinin bu haftaki durağıErenler ilçesinin enişlek caddelerinden Şehit İlhan Aras Caddesi oldu.

Ekipler Şehit İlhan Aras Caddesinde yaya güvenliğini öncelikli hale getiriyor.

Trafik Şube Müdürlüğü, yaya güvenliğine dikkat çekmek ve sürücülerin yaya geçişlerine öncelik tanımalarını sağlamak için Premark uygulamalarını hayata geçirdi.

Bu uygulama ile yaya geçitlerine özel işaretlemeler ve uyarıcı semboller ekleniyor. Çalışmalarla yaya ve araç sürücülerinin daha dikkatli olmasını sağlayarak trafik güvenliğinin artması amaçlanıyor.

ÇİZGİ VE UYARI GÖRSELLERİ YENİLENİYOR

Toplu taşıma kullanıcılarının güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için Trafik Şube Müdürlüğü, Çeşme Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarının çevresinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Çizgi ve uyarı görsellerinin yenilenmesi ile durak kullanıcılarına daha iyi bir yolculuk deneyimi sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz her geçen gün şehrimizin trafiğini daha güvenli ve düzenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yol çizgilerinden tabelalara, uyarıcı sembollerden yaya geçitlerine kadar birçok alanda gerçekleştirilen bu çalışmalar, Sakarya’mızın her noktasında vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerine yardımcı oluyor. Şehrimizdeki caddeleri daha modern ve güvenli bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.