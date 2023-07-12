Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gittiği yangın vakasında elim bir kaza sonucu şehit olan itfaiyeci Yusuf Turgut'un adını yaşatmak için isminin yazdığı tabelayı, adının verildiği grup amirliğine yerleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman itfaiyecisi Yusuf Turgut, yangın vakasında yaşanan elim bir kaza sonucu şehadete yürümüştü.

Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve tüm görevlerinde ortaya koyduğu fedakârca davranışlarıyla çevresindeki herkes tarafından sevilen Yusuf Turgut'un isminin yaşatılması için Başkan Yüce'den talimat gelmiş ve konu belediye meclisine taşınmıştı.

Turgut'un ismi mecliste alınan kararla Büyükşehir İtfaiyesi Dörtyol Grup Amirliği'ne verildi. Karar sonrası harekete geçen ekipler, grup amirliğinin tabelasını indirerek O'nun ismiyle yeni bir tabela hazırladı. "1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği" yazılı yeni tabela, geçtiğimiz gün itfaiye merkezine yerleştirildi.

TÜM ANONSLARDA ADI OLACAK

Bundan sonra ise 1. OSB bölgesinde bulunan Dörtyol Grup Amirliği'nde yapılan tüm yangın anonsları ve görev talimatları Şehit Yusuf Turgut’un adıyla verilecek.