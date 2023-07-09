Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Botanik Vadisi’nin yanında inşasına başlanan Botanik Park projesinde çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen dev proje ile Sakarya'da üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı da yapılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce’nin müjdesini paylaştığı Sakarya Botanik Vadisi’nin yanına inşa edilen Botanik Park’ta çalışmalar hızla devam ediyor.

20 bin metrekareliksosyal alan üzerine kurulacak Botanik Park projesinde temel kazısı ve betonarme işlemleri tamamlanırken, çevre istinat duvarlarının imalatı sürüyor.Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan inşa çalışmalarında idari binanın kısmı döşemesi sona erdi.

Tamamlandığında içerisinde 3 bin 200 metrekare koleksiyon bahçesi, 200 metrekare sera alanı, 640 metrekare sosyal tesis, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kamelyalar, kafeterya ve otopark bulunduracak olan dev projede aynı zamanda Sakarya Botanik Vadisi üretim alanında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapılacak. Melen isale hattı üzerinde inşa edilen Botanik Vadisi’nin yanında inşa edilen Botanik Park bölgedeki sosyal donatı alanlarının yeni üyesi olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, ıhlamur gibi3 milyonu aşkın tıbbi ve aromatik bitkiyi yetiştirdiğimiz Botanik Vadi’mizin hemen yanına dev bir proje kazandırıyoruz. Botanik Vadisi üretim alanında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımını da yapacağımız Botanik Park projemizde ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor. Temel kazısı ve betonarme işlemlerinin tamamlandığı projemizde çevre istinat duvarlarının imalatları gerçekleştiriliyor.Yılsonuna kadar bitirmeyi planladığımız dev projemiz tamamlandığında içerisinde yer alan koleksiyon bahçesi, serası, sosyal tesisi, yeşil alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalarıyla çok özel bir alan olacak. Kafeteryasıyla, fuaye alanlarıyla, misafirhanesiyle ve otoparkıyla bölgedeki sosyal donatı alanlarına bir yenisi olacak Botanik Park şehrimize çok yakışacak” diye konuştu.