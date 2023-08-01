Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini staj eğitimleri kapsamında tesisleri gezdirerek, su konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), eğitime ve bilinçli nesillerin yetişmesine verdiği önem ile ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerini tesislerinde ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğrencilerini staj eğitimleri kapsamında gezdiren ekipler, Karaman Atık Su Artıma Tesisi ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi hakkındaki bilgileri yerinde paylaştı. Alanında uzman personelden suyun yolculuğu hakkında bilgiler edinen öğrenciler aynı zamanda merak ettiklerini de sorma imkanı buldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Eğitime verdiğimiz değer ile öğrencilerimizi tesislerimizde ağırlamaktan ve onların su konusunda bilinçlenmesini sağlamaktan oldukça memnunuz. Suyun tüm yolculuğunu son teknoloji sayesinde ekranlardan takip eden öğrenciler aynı zamanda tesislerimizin temizliğine ve sağlıklı arıtım aşamasına da tanıklık etti. Su ve enerji konusunda öğrenmek ve bilinçli birer birey olmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız her zaman açık” ifadeleri kullanıldı.