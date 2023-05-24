Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde trafik güvenliğini arttıran, araçların düzenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde planlanan 3 bin 528 kilometre yol çizgisi asfaltla buluşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yeni yapılan yollarda ve şehir genelinde zamanla silinen çizgilerde yeniden yatay işaretleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde,bin 430 kilometre uzunluğunda uzun dayanım ömrüne sahip termoplastik (sıcak) boya ile süsleyecek. Kırsal mahallelere ise 2 bin 385 kilometre soğuk yol çizgi boyası uygulanıp, toplamda 3 bin 528 kilometre yol çizgisi asfaltla buluşturulacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yapılan açıklamada, “Şehrimiz genelinde 2023 yılı içerisinde planlanan yol çizgi çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimizi üçe ayırılarak 16 ilçe merkezi ve kırsal alanlardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplamda 3 bin 528 kilometre yol çizgisini asfaltla buluşturacağız. Yeni asfaltlanan yolların haricinde trafik akışının çok olduğu yerlerde zamanla silinmiş ve etkisi kaybolmuş çizgileri yeniliyoruz. Trafikte güvenliği arttıran, araçların düzen içinde ulaşımlarını kolaylaştıran, arterlere estetik bir görünüm katan yol çizgi çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.