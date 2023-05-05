Sakarya Karasu'da Aziziye Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında yaşanan nüfus artışı nedeniyle içme suyu sorunu yaşayan mahalle sakinleri, 6 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı sayesinde kesintisiz içme suyuna kavuşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar ile güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor.

Daha önce şebeke hattı olmayan ve tarımsal faaliyetlerin yaz aylarında yoğun olarak yürütüldüğü bölge, yeni hatta devam eden çalışmalar tamamlanması ile birlikte su sorunu yaşamayacak.

Yeni başlayan çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehrimizin hiçbir noktasında su sorunu yaşanmaması için kaliteli içme suyumuzu kesintisiz şekilde mahallelere ulaştıracak yeni hatlar ile altyapı ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda daha önce içme suyu hattı bulunmayan Aziziye Mahallesi 400 Kümeevler güzergâhını 6 bin 500 metrelik hat ile buluşturacağız. Yeni başlayan projemizde devam eden çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bölge halkımızı en kısa sürede yeni içme suyu hattı ile buluşturacağız” ifadeleri kullanıldı.