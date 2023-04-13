Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü'ndeki son durumla ilgili yüreklere su serpen bir açıklama yaparak, "Hiçbir sorun yok, maksimum seviyeye doğru yükseliyor ve çok şükür yaz mevsimine iyi bir noktada giriyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sapanca Gölü'ndeki son durum, önceki aylarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi sebebiyle merak konusu olmuş ve bu süreç civar illerdeki barajlarda seviyenin azalmasıyla birlikte hassasiyet kazanmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mevsimin kurak gittiği önceki aylarda gündeme gelen Sapanca Gölü'ndeki son durumla ilgili Sakaryalıları rahatlatan bir açıklama yaptı.

Başkan Yüce, 1 milyon Sakaryalının içme suyu ihtiyacını karşılayan Türkiye'nin en büyük tektonik tatlı su göllerinden birisi olan Sapanca Gölü'nde "maksimum seviyeye" yaklaşıldığı bilgisini paylaştı. Özellikle son 30 günde etkili olan kuvvetli sağanaklar ve 500 metrenin üzerindeki bölgelerde günlerce etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte seviyenin 30 metre sınırından 31.79 metreye kadar çıktığını kaydeden Yüce, "Endişe edilecek bir durum yok, umuyoruz ki yakın zamanda maksimum seviyeye yaklaşacağız" vurgusu yaptı.

Sapanca Gölü'ne sınırı olan tüm ilçelerde ve özellikle göl çevresinde su kullanımı ve kayıp kaçak konusunda sayılarını artırdığı ekiplerle 7/24 izleme yapan Büyükşehir, gölün temizliğini sağlayarak içme suyu değerlerini maksimum noktada tutmak için çaba sarf ediyor.

Son durumla ilgili teknik bilgileri paylaşan Yüce, "SASKİ ekiplerimiz, kontrol görevlilerimiz ve gölü 24 saat boyunca izleyip takip eden alanında uzman mühendis kadromuzla Sapanca Gölü'nü canımız gibi koruyoruz. Bu su bizim geleceğimiz, bu doğal güzellik bizim bu şehirdeki en büyük mirasımızdır. 30 metrelere doğru gerilerken Allah'ın bereketi hasıl oldu ve ciddi bir yükseliş yaşadık. Şu anda 32 metre sınırına yaklaştık. (31.79) Maksimum seviye olan 32.20 civarına da kısa sürede yaklaşacağız inşallah. Endişe edecek bir durum yok, yaz mevsimine güvenli bir şekilde giriyoruz" dedi.

Hatırlanacağı gibi, göldeki su seviyesi bir süre önce 30.90 metreye kadar düşmüştü. Öte yandan su seviyesi 2021 yılının aynı dönemlerinde 30.68 mt., 2022 yılının aynı dönemlerinde ise 32 mt. civarında ölçülmüştü.