Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Gebze Ulusal Dağ Bisiklet Kupası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları önemli bir başarıya daha imza attı.

Gebze Ulusal Dağ Bisiklet Kupası’na katılan sporculardan Azize Bekar, Elit Kadınlar kategorisinde birinci olurken, Genç Erkek kategorisinde mücadele veren Burak Başer ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Gebze Beylikdağı Kent Ormanı’nda düzenlenen yarışmaya, 26 ilden toplamda 350 sporcu katıldı. Zorlu parkurlarıyla nefes kesen mücadelelere sahne olan yarışlara, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.