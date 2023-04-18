Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, U20 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada, Büyükşehir güreşçileri toplamda 7 madalya kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Kocaeli’de düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı.

13-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mindere çıkan İliasJason Ayhan 63 kilogamda ve Hamza Sertcanlı 87 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada, Ramazan Can Aktaş 67, Alkan Akar 72, Emir Tuğra Dayal 82 ve Muhittin Emre Helvacı 97 kiloda ikincilik elde etti.

Şampiyonada Muhammed Ali Göçmen ise 72 kilogramda üçüncü oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplamda 7 madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Büyük heyecana sahne olan müsabakalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi.