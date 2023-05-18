Erkekler Süper Ligi Play-Off çeyrek final rövanş maçında Mihalıcçık Spor Kulübü’nü 34-31’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol adını yarı finale yazdırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasındaMihalıcçık Spor Kulübü’nü konuk etti.

İlk maçı Eskişehir’de 24-41’lik skorla kazanan Büyükşehir hentbol,Serdivan Spor Salonu’nda oynanan rövanş karşılaşmasını da 34-31 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla yarı finale yükselmenin yanı sıra gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan Büyükşehir Hentbol’da tüm takım galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

İKİNCİ YARI MAÇI ÇEVİRDİ

Karşılaşmaya Taner Günay, Oğulcan Güney, DusanMedic, OleksandrTiukin, Mohammed Miri, İbrahim Bircan ve Çetin Çelikyedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 14-16geride bitirdi. Mücadelenin ikinci yarısına ağırlığını koyan Büyükşehir hentbol mücadeleyi 34-31 kazanarak taraftarı önünde yarı finale yükselme sevinci yaşadı. Mücadelede Büyükşehirli Çetin Çelik 8 golle maçın en skorer ismi olurken Onur Ersin6 golle galibiyete katkı verdi. Mücadeleyi takip edenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve çok sayıda taraftar yer aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI GETİRECEĞİZ

Karşılaşma sonunda tüm takımı tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Hentbol takımımızın tüm yönetimini, antrenörlerini ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu güzel günde bizlere çok önemli bir zaferin sevincini yaşattılar. Yarıştığı ilk sene de yarı finale yükselerek hem finale bir adım yaklaşan hem de bu sonuçla gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan takımımızı tebrik ediyorum. Sezon başından beri başarılı grafiğini bozmadan ilerleyen takımımız inşallah bu mücadelesini şampiyonluk kupasını Sakarya’ya getirerek taçlandıracak ve tüm Sakarya’ya yeni bir sevinç yaşatacaklardır. Bizler inanıyor ve desteğimize sonuna kadar devam ediyoruz” diye konuştu.