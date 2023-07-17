Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüKarate sporcusu Zümra Rezzan İm, Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcusu Zümra Rezzan İm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bursa’da düzenlenen Türkiye Büyükler Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 55 kilogramda ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

12-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, “Büyükşehir sporcuları şehrimizi gururlandırıyor ve Türkiye’mizi dünya klasmanında ne başarılı şekilde temsil ediyor. Bursa’daki Türkiye Karate Büyükler Şampiyonası’nda ikinci olan Zümra Rezzan İm’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.