Büyükşehir Belediyesi karate takımı, Bursa’da gerçekleştirilen iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi’nde toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı.

Kürsünün sahibi Büyükşehir

Bursa’da 21 il ve 47 kulüpten toplam 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Karate Ligi mücadelelerinde yer alan ve nefes kesen bir performans ortaya koyan Büyükşehirli sporcular kürsünün sahibi oldu.

Toplamda 24 sporcuyla organizasyona katılan Büyükşehir karate takımı, 3 gümüş ve 5 bronz madalya toplayarak Sakarya’ya tarihi bir gurur yaşattı.

İşte Büyükşehir’in gurur tablosu;

Beyzanur Kızılca – Genç Kadınlar +66 kiloda gümüş madalya

Emirhan Uygun – Büyük Erkekler 67 kiloda gümüş madalya

Burcu Naz Demirci – Ümit Kadınlar 54 kiloda gümüş madalya

Meryem İrkin – Büyük Kadınlar 61 kiloda bronz madalya

Muhammed Ali Baş – Ümit Erkekler 52 kiloda bronz madalya

Şeref Eren Özdemir – Genç Erkekler 76 kiloda bronz madalya

Hasan Demirel – Büyük Erkekler 75 kiloda bronz madalya

Miraç Keleş – Genç Kadınlar 48 kiloda bronz madalya