Sakarya Büyükşehir Belediyesi Soysal Gelişim Merkezinde (SGM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı minik öğrencilerin hazırladıkları etkinlikler ile gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7.yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

20 ayrı branşta eğitim gören minik yaz okulu öğrencilerinin büyük özveri ile hazırlandıkları anma programında 15 Temmuz Şehidimiz Kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına yazılan 30 kurşun şiiri okundu. Hain darbe girişiminde vatanını ve bayrağını korumak uğruna şehit düşen 251 kahramanımız anısına ay yıldızlı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ayrıca Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki atölyelerde 15 Temmuz’un anlam ve önemine değinilirken, Robotik Kodlama Atölyesi’nde 15 Temmuz gecesi direnişin simgesi olan Boğaziçi Köprüsü’nü ve oradaki direnişi yansıtan bir lego çalışması yapıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi’nden yapılan açıklamada,“Okulların tatil olması ile başlayan yaz okulumuzda 20 ayrı branşta minik öğrencilerimize çeşitli etkinlikler ile eğitim veriyoruz. Başta 15 Temmuz gecesi yaşananlar olmak üzere ülkemizde yaşanılan kahramanlıkları öğrencilerimize anlatarak bilinçlendiriyor, birlik ve beraberlik duygularını aşılıyoruz. Bugün bizler burada minik öğrencilerimize rahat bir şekilde eğitim verebiliyorsak kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz“ denildi.