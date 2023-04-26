Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, Amasya’da gerçekleştirilen Masa Tenisi Minikler ve Küçükler Federasyon Kupası Ferdi müsabakalarında çeşitli dallarda dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcuları Amasya’da önemli bir başarıya daha imza attı. Masa tenisi Minikler ve Küçükler Federasyon Kupası ferdi müsabakalarına katılan sporculardan Esma Sultan Sarı minikler kategorisinde 6. oldu.

Yine aynı kategoride mücadele veren Berra Bahtiyar ise turnuvayı8. tamamladı.Alınan sonuçların ardından Esma Sultan Sarı ve Berra Bahtiyar, Milli Takım havuzuna dahil olmaya hak kazandı. 81 ilden 463 sporcunun katıldığı turnuvaya spor severlerin ilgisi yoğun oldu.