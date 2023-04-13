Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Polonya’da düzenlenecek olan 3. Avrupa Oyunları’nda boy gösterecek. Milli takım bünyesinde mindere çıkacak olan başarılı sporcu, +84 kg’da mücadele edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcu Fatih Şen, Avrupa’nın en iyi sporcularının katılacağı 3. Avrupa Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. 21 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan oyunlar, Polonya’nın Krakow ve Malopolska bölgelerinde düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Başarılı sporcumuz Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde 3. Avrupa Oyunları’na katılım sağlayacaktır. Sporcumuzu tebrik eder, kendisine Avrupa Oyunlarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

OLİMPİYATLARDAN SONRA EN BÜYÜK ORGANİZASYON

Milli Takım bünyesinde oyunlara katılacak olan Şen, +84 kg’da mindere çıkacak.

Olimpiyatlardan sonra en büyük organizasyon olma özelliği taşıyan oyunlar, 18 Olimpik olmak üzere toplam 24 spor dalında gerçekleştirilecek.Olimpik olmayan spor dalları programa dahil edilerek, yeni ve genç topluluklarının oyunlara ilgisinin çekilmesi hedeflenecek.

Oyunlara Türkiye’den ise toplamda 9 sporcu katılım sağlayacak.