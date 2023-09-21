Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Yuşa Yaman Çakar, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. İsviçre’de düzenlenen Basel Open Karate Turnuvası’na katılan Çakar, +63 kilogramda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcularından Yuşa Yaman Çakar, bu kez İsviçre’de mindere çıktı.

Uluslararası alanda birçok başarıya sahip olan başarılı sporcu, Basel şehrinde düzenlenen Basel Open Karate Turnuvası’nda +63 kilogramda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcuya madalyasını Türkiye’nin İsviçre Başkonsolosu Hasan Emre Uygun takdim etti.