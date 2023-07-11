Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Doruk Sırnaç, Tuzla’da gerçekleştirilen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda Micro kategoride 3’te 3 yaparak önemli bir başarıya imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Doruk Sırnaç, 8-9 Temmuz tarihleri arasında Tuzla’da gerçekleştirilen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Sezonun ilk ayağında Körfez pistinde gerçekleşen yarışlarda 3’te 3 yaparak büyük başarı elde eden başarılı sporcu, sezonun 2. ayağında da Micro kategoride 3’te 3 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

2023 Sezonunda Türkiye Şampiyonluğu için mücadele veren minik sporcu, 2023 Karting Türkiye Şampiyonası sezonunda, tüm kategorilerde 6’da 6 yapan tek sporcu olma unvanını da elinde bulunduruyor.Tuzla Karting Park’ta düzenlenen şampiyonaya, TOSFED Micro Destek kupası yarışmalarınatoplam 64 sporcu katılım sağladı.