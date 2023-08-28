Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcularıbaşarılarına bir yenisini daha ekledi. Toplam 4 ilde düzenlenen Uluslararası Anatolia MTBStageRace UCI müsabakalarında Milli Takım bünyesinde yarışan sporcular, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Uluslararası Anatolia MTB StageRace UCI müsabakalarına damga vurdu.

Milli Takım bünyesinde yarışlara katılan temsilcilerimiz, Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Kayseri illerinde toplamda dört zorlu etap ve 130kilometreden oluşan yarışlarda mücadele verdi.

24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda temsilcilerimiz Furkan Akçam, Azize Bekar ve Emre Yuca pedal çevirdi.

Birbirinden zorlu anlara sahne oluşan yarışlarda, sporcular 3 altın madalya,3 gümüş madalya ve 3 bronz madalya ile Elite erkekler genel klasman şampiyonluğu ve Elite kadınlar genel klasman ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.