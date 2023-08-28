Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcularıbaşarılarına bir yenisini daha ekledi. Toplam 4 ilde düzenlenen Uluslararası Anatolia MTBStageRace UCI müsabakalarında Milli Takım bünyesinde yarışan sporcular, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Uluslararası Anatolia MTB StageRace UCI müsabakalarına damga vurdu.

İnegöllü sporculardan kar ve buz tırmanışı İnegöllü sporculardan kar ve buz tırmanışı

Milli Takım bünyesinde yarışlara katılan temsilcilerimiz, Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Kayseri illerinde toplamda dört zorlu etap ve 130kilometreden oluşan yarışlarda mücadele verdi.

24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda temsilcilerimiz Furkan Akçam, Azize Bekar ve Emre Yuca pedal çevirdi.

Birbirinden zorlu anlara sahne oluşan yarışlarda, sporcular 3 altın madalya,3  gümüş madalya ve 3 bronz madalya ile Elite erkekler genel klasman şampiyonluğu ve Elite kadınlar genel klasman ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.