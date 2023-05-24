Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maraton Koşusunda boy gösterdi. Toplam 4 sporcunun derece elde ettiği yarışlarda, Büyükşehir Belediyesi takım halinde yedinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, önemli bir başarıya daha imza attı. Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maraton Koşusu’na katılan sporcular, takım halinde yedinci oldu. 21 kilometrelik parkurda mücadele veren sporculardan Ali Turan birinci, İsa Yardımcı ikinci, Yunus Emre Eminler üçüncü ve Sedat Kurtuluş dördüncülük elde etti. 18-70 yaş arası 248 sporcunun katıldığı organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.