Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık ve Okçuluk sporcuları, Bursa’da düzenlenen Büyükler Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Mehmet Yıldırım, Tarık Demirgen ve Murat Ateş, Bursa’da düzenlenen Büyükler Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterdi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, başarılı sporcular gösterdikleri performansla ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Takım halinde de ikinci olmayı başaran sporcular, hep birlikte ikincilik kupasını kaldırdı.