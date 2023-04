Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM aracılığı ile yaşlılara hafta içi her günsportif faaliyet ve fizik tedavi programı kapsamında ‘yin yoga, klinik pilates, aerobik ve pliometrik antrenmanlar’ gibi seanslar sunduğu yaşlılara başarılı yaşlanmanın rotasını çiziyor.SAKARYA (İGFA) - Yaşlıların her anından yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Merkezi, (YADEM) Spor ile Fizik Tedavi bölümünde yaşlılara “Başarılı Yaşlanma” programı kapsamında farklı eğitimler veriyor. Hafta içi her gün 09:00 – 17:00 arasında iki uzman personel, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla özel ilgileniyor. Spor yapmasında sorun olmayan, engeli bulunmayan yaşlılar spor hareketleri ve fizik tedavi seanslarıyla başarılı yaşlanma yolunda önemli adımlar atıyor.

YOGA VE PİLATES

Vücut direncini arttıran uygulamalardan‘yin yoga, klinik pilates, aerobik antrenmanlar, pliometrik antrenmanlar (belli kişilere), propriopsepsiyon (denge) antrenmanları ve nefes çalışmaları’ gibi uygulamalar, alanında uzman personel tarafın dan veriliyor. Birer saatlik seanslar halinde yapılan uygulamalar, yaşlıların hayatına enerji ve güç katarken, hareket kabiliyetlerinin kısıtlanmasını engelliyor.

YADEM’den yapılan açıklamada, “Her yönden hareket kabiliyeti yüksek bedene sahip olmak isteyen yaşlılara, doktor tedavisi sonrası şikâyetleri tamamen geçmemiş, doktorların tavsiyeleri ile bölgesel masaj, sıcak soğuk uygulamaları ve kişiye özel egzersiz programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 6 bin 456 seans Spor İle Fizik Tedavi Hizmeti sağlanmıştır. Sakarya’nın doğal güzelliklerinin yeniden keşfedildiği doğa yürüyüşü ve etkinliklerine binin üzerinde vatandaş katılım sağlamıştır. Birlikte Maden Deresi, Acarlar Longozu, Poyrazlar Tabiat Parkı, Davlumbaz Yaylası gibi Sakarya’nın doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları keşfettiğimiz yaşlılarımıza kapımız 7/24 açık olacaktır” denildi.