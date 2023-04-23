Büyükşehir Belediyesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği bu yıl da gerçekleşti. Başkanlık koltuğunu devralan ortaokul öğrencisi Erva Çaltıkoğlu, Sakarya için projelerini anlattı ve kısa şehri kısa bir süreliğine kendisi yönetti. Küçük başkan, “Ülke geleceğine yön verecek gençlerin yetişmesi için eğitime destek olacağım ve bazı projelerim var” dedi ve Sakarya’nın deprem şehri olduğuna dikkat çekti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde her yıl istisnasız yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği bu yıl da gerçekleşti. Bayram çocukları, Başkan Ekrem Yüce’nin makamında bizzat başkan tarafından misafir edildi. Çocuklarla Türkiye’nin yarınlarını değerlendiren ve onların fikirlerini dinleyen Yüce, koltuğunu Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erva Çaltıkoğlu’na devretti.

Koltuğa oturan Çaltıkoğlu, kısa bir süreliğine şehrin yönetimini devraldı. Belediyeye bağlı tüm birimler hakkında bilgiler alan, yöneticilere bizzat talimat veren küçük öğrenci Sakarya’yı kısa bir süreliğine kendisi yönetti. Göreve başladığında ilk olarak tüm çocuklara selam gönderen öğrenci, bir belediye başkanı olarak Türkiye’nin yarınlarına yön verecek bilgili ve donanımlı nesiller yetişmesi için eğitime destek vereceğini söyledi.

Başkan Erva Çaltıkoğlu, sözlerine yaşanan son felaketten önemli dersler çıkarılması gerektiğini söyleyerek başladı ve şöyle dedi: “Bana bu imkânı tanıyan herkese teşekkürler. Bugün itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığını devralmış bulunuyorum. Sakarya’mıza ilk günden beri Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Botanik Vadisi gibi örnek projeler kazandıran başkanımıza minnettarız. Asrın felaketinin izlerini, ilk olarak deprem şehri Sakarya silmişti bu da gurur verici. Bu felaketten alacağımız dersler olduğunu düşünüyorum”

İŞTE PROJELER

Minik başkan Sakarya için bir kütüphane ve şehir hafızasını yansıtan kent müzesi projesini anlatırken, “Şehrimizin deprem bölgesi olduğunu unutmayalım ve çalışalım. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Afete hazırlanacağız, bunu birlikte başaracağız. Kültür ve sanata yatırım yapacağız. Millet Bahçesinin içerisinde yer alacak şehrimize yakışacak büyük bir millet kütüphanesi ve şehrin hafızasının yaşatıldığı bir kent müzesi oluşturmayı düşünüyorum. Böylelikle doğa ve tarih iç içe aynı mekânda yer alacaktır” diye konuştu. Küçük başkanın ‘kütüphane’ projesi bizzat bir okulda hayata geçireceklerinin sözünü veren Yüce, “Bir şehrin kalkınması için farkındalık yaratan projeleri hayata geçirmek çok önemli. Biz bir okul projemizin sonuna geldik. Sizler kütüphaneden bahsettiniz. Biz de Büyükşehir olarak bu görevi üstlendik ve hem kütüphane hem de laboratuvarı okulumuza kazandıracağız. Ben ufuk açıcı engin fikirlerinizden dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı görevlerinizin olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.