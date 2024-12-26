Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen misafirlere, farklı topluluklara ve gruplara, Sakarya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Gezi programlarıyla şehrin kültürünü, tarihini, doğasını ve güzelliklerini tanıtan Büyükşehir’in son misafirleri Sakarya Üniversitesi Coğrafya Topluluğu öğrencileri oldu.

Doğada oksijen ve müze ziyareti

Gezinin ilk durağında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler doğanın kalbinde, temiz havada yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha sonra Geyve Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi ziyaret edilirken, öğrenciler burada şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri görme fırsatı buldu.

Beyazıd Köprüsü, Esentepe Park ve Taraklı

Gezinin rotasında diğer duraklar ise 2. Bayezid Köprüsü, Pamukova Esentepe Park ve tarihi Taraklı ilçesi oldu. Tarihi çınar ağacını yerinde gören öğrenciler, Osmanlı dönemi ve Helenistik döneme ait eserleri de inceleme fırsatı buldu ve oldukça keyifli vakit geçirerek bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Misafirler gezi ve ev sahipliği için Büyükşehir’e teşekkür etti.